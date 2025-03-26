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Yolcu Midibüsü Tıra Çarptı: Çok Sayıda Yaralı

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Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde bir yolcu midibüsünün tıra arkadan çarptığı kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yolcu midibüsü tıra çarptı: Yaralılar var

SİVAS - Sivas- Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu midibüsü tıra arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde yaşandı. Kangal istikametine gitmekte olan yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı istikamette gitmekte olan tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yolcu Midibüsü Tıra Çarptı: Çok Sayıda Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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