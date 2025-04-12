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Yol Verme Üzerine Tartışma Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Yol Verme Üzerine Tartışma Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme meselesi sebebiyle iki sürücü arasında çıkan kavga sonucunda 30 yaşındaki Bilal K. başından yaralandı. Olay yerindeki polis ekipleri kavgayı sonlandırdı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüler arasında "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü. Araçtan inen sürücüler ve yolcular birbirine girdi. Kavgada başına bastonla vurulan Bilal K.(30) yaralandı. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavga sonucu başından yaralanan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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