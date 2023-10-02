Yol verme tartışmasında muşta ile camı kırdı, içinde oturan kadına aldırmadı

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli şahıs, aracın camını muşta ile kırdı.

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletli şahıs, aracın camını muşta ile kırdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Beylikdüzü E-5 Güzelyurt Mevkii'nde yaşandı. Trafikte ilerleyen bir motosikletli ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, motosiklet sürücüsü içeride oturan kadına aldırmadan araç camına muşta ile vurarak kırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL