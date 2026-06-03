Avcılar'da trafikte yol verme kavgasında iki sürücüye 361 bin lira ceza

Avcılar'da aralarında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıkan iki sürücüye, toplamda 361 bin lira para cezası uygulandı, sürücülerin kullandığı araçlar 60 gün trafikten men edildi, ehliyetlerine de el konuldu.

Olay, Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesinde yaşanmıştı. M.D. ile C.T. isimli sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sürücülerden biri diğerini takip etmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olaya karışan M.D. ve C.T. isimli araç sürücüleri tespit etti. Trafikte kavga ettikleri belirlenen iki sürücüye toplamda 361 bin lira para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün trafikten men edildi. İki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı