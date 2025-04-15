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İstanbul yol ortasında kavga! O anlar kameralarda

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İstanbul'da yol verme yüzünden tartışan iki sürücüden biri, aracından inerek diğerine yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda "yol verme" meselesi yüzünden tartışan iki sürücüden biri aracından inerek diğer sürücüye saldırdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hasdal-Kemerburgaz yolu TEM Otoyolu bağlantısı mevkiinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ARABANIN CAMINDA YUMRUKLADI

Tartışmanın ardından sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye otomobilin camından yumrukla saldırdı. Tartıştığı araç sürücüsüne saldıran şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERALARDA

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek arkasında bulunan aracın şoförüne yumruk attığı, bir kişinin ise olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

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İstanbul yol ortasında kavga! O anlar kameralarda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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