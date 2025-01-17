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Yol Kazasında Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk'ün Cenazesi Defnedilecek

Yol Kazasında Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk'ün Cenazesi Defnedilecek
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Ordu'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk, geçirdiği kaza sonucu 71 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi 18 Ocak'ta toprağa verilecek.

Ordu'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için manevra yaparak aracıyla takla atan Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk, 71 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Altın Ordu Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde saat 23.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon ilinde görevli Uzman Çavuş Önder Öztürk (26), izne gelirken 52 AU 954 plakalı otomobili ile karşıya geçen yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öztürk, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Önder Öztürk'ün cenazesi, 18 Ocak Cumartesi günü Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi Orta Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verilecek. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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