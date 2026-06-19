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YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacağı duyuruldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisine gönderdiği yazıda, YKS sınavı nedeniyle gürültü ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, yarın yapılacak YKS nedeniyle gürültü oluşumunu ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda maç yayını yapılmamasını temenni etti. Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonlarının iptal edileceği belirtildi. Bu vesileyle adayların rahat ve huzurlu bir şekilde dinlenmesi ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması amaçlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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