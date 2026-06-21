Haberler

Kimliğini evde unutan YKS adayının yardımına Yunus polisleri yetişti

Kimliğini evde unutan YKS adayının yardımına Yunus polisleri yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de AYT sınavına girecek bir öğrencinin evde unuttuğu kimliği, Yunus polislerinin hızlı müdahalesiyle sınav başlamadan yetiştirildi.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek bir öğrencinin evde unuttuğu kimliği, Yunus polislerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava yetiştirildi.

Sabah saatlerinde Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sınava girmek üzere gelen öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. Sınava kısa süre kala durumun bildirilmesi üzerine okulda görevli polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, öğrencinin ailesiyle irtibata geçerek kimliği temin etti. Dakikalarla yarışan ekipler, kimliği sınav başlamadan önce sınav merkezine ulaştırdı.

Kimliğine kavuşan öğrenci, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederek sınav salonuna zamanında girdi. Polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde öğrencinin sınav hakkını kaybetmesinin önüne geçildi.

YKS heyecanının yaşandığı kentte görev yapan güvenlik güçleri, sınav süresince öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İsviçre'deki tarihi zirveden ilk açıklama: Büyük ilerleme kaydettik
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek

ABD-İran görüşmesi sürerken İsrail'den masayı devirecek rest
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü

Obradovic yıllar sonra geri döndü!
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı