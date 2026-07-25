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Yıldırımın isabet ettiği sürüde 50 keçi telef oldu

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaylada otlayan keçi sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 50 keçi telef oldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaylada otlayan keçi sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 50 keçi telef oldu.

Olay, Eğirdir ilçesine bağlı Bağcık köyü Keşli Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Arslan ve İsmail Arslan'a ait keçi sürüsü otlatıldığı sırada yıldırım isabet etti. Olayda sürüde bulunan 50 keçi telef olurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, bulaşıcı hastalık riskine karşı telef olan 50 keçi açılan geniş bir çukura gömülerek, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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