Yıkım esnasında iş makinesi devrildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarında bina yıkımı yapan iş makinesi devrildi.

Olay, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Tarım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında "kato" olarak bilinen iş makinesi devrildi. Yıkım esnasında meydana gelen kazayı operatör yara almadan atlattı. Devrilen Kato ise vinç yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı