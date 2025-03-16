Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler

ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Yeşilköy'de Karaya Oturan Kargo Gemisi 13 Saatte Kurtarıldı

Yeşilköy'de Karaya Oturan Kargo Gemisi 13 Saatte Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Yeşilköy sahilinde karaya oturan 188 metre boyundaki MSC Rhiannon isimli kargo gemisi, 13 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yüzdürülmeyi başardı.

Yeşilköy sahilinde öğle saatlerinde karaya oturan 188 metre boyundaki kargo gemisi MSC Rhiannon, 13 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı balık adamların yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; KEGM-3 hızlı tahlisiye botu refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörü tarafından oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Derbi öncesi şok kayıp
img

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
img

İsrailli esir ailesinden Netanyahu'nun uykularını kaçıracak çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi şok kayıp
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.