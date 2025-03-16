Yeşilköy'de Karaya Oturan Kargo Gemisi 13 Saatte Kurtarıldı
İstanbul Yeşilköy sahilinde karaya oturan 188 metre boyundaki MSC Rhiannon isimli kargo gemisi, 13 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yüzdürülmeyi başardı.
Yeşilköy sahilinde öğle saatlerinde karaya oturan 188 metre boyundaki kargo gemisi MSC Rhiannon, 13 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı balık adamların yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; KEGM-3 hızlı tahlisiye botu refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörü tarafından oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. - İSTANBUL