Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Ölümündeki İfade Ortaya Çıktı

Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Ölümündeki İfade Ortaya Çıktı
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Beşiktaş'ta, Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi yayımlandı. Fatma Gülsüm P., Sulukahya'nın sarkıntılık yaptığını ve kendini korumak için bıçakla saldırdığını iddia etti.

Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, Sulukahya'nın sarkıntılık yaptığını kendisini korumak için üzerinde taşıdığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

22 Mayıs Perşembe günü saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62) bir süre önce Beşiktaş'taki evine gelmiş, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi (21) evine davet etmişti. Kısa süre sonra genç kız, Sulukahya'nın evine geldi. İkili arasında çıkan kavgada kadın bıçakla Sulukahya'yı yaralayıp olay yerinden kaçmış, kanlar içerisinde kalan Sulukahya, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şüpheli Fatma Gülsüm P., de kısa süre sonra Beşiktaş'ta yakalanmıştı. "Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatılan Fatma Gülsüm P.'nin ifadesine ulaşıldı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, "Mehmet Serdar Sulukaya ile Happn isimli sosyal medya uygulamasında tanıştık. Sohbet amaçlı buluştuk. Eve geçtiğimizde bana sarkıntılık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi korumak için üzerinde taşıdığım bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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