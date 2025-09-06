Haberler

Yerköy'de Güvenlik Denetimleri: 452 Kişi ve 109 Araç İncelendi

Yerköy'de huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 452 kişi ve 109 araç sorgulandı. Trafik kontrollerinin yanı sıra, işletmelerde ruhsat denetimleri yapıldı ve toplamda 44 bin lira para cezası kesildi.

Yerköy'de huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalar, gece geç saatlere kadar sürdü.

Uygulamalarda toplam 452 kişi ve 109 araç sorgulandı. Denetimlerde özellikle narkotik madde, motosiklet ve alkollü araç kullanımına yönelik kontroller dikkat çekti.

Denetimler yalnızca trafikte değil, ilçe merkezindeki işletmelerde de yoğunlaştı. Alkollü mekanlar, kahvehaneler ve kıraathaneler abluka altına alınarak ruhsat kontrolleri yapıldı. Belgelerinde eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Kontroller sırasında çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 44 bin lira para cezası kesildi. Denetimlerde hem trafik kurallarına hem de işletme düzenlemelerine aykırı davranışlara göz açtırılmadı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
