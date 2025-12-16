Haberler

Tüp mide ameliyatı olan genç kadının ölümünün ardından sıcak gelişme: Firari hastane ortağı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Şafak Hastanesi'nde yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı yaptığı iddia edilen Erol V. ve Cem Türker Öztürk tutuklandı. Olayda 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği ve 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şafak Sağlık Grubu ortaklarından firari Cem Türker Öztürk yakalanarak tutuklandı.

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar TRG Hospitalist Hastanesi'nde, mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin 2 doktor hakkında iddianame hazırlanmış, Sanıklar Erol V. ve Volkan K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti, hazırlanan iddianame ise Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Öte yandan Erol V.'nin hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu öğrenilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yaptığı obezite ameliyatı sonrası Semanur Aydın'ın (25) ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında bebek ölümleriyle adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hekimlik yapmaya devam eden Erol V.'nin de aralarında bulunduğu soruşturmada fezleke düzenlenmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca düzenlenen fezlekede, meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında bebek ölümleriyle adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hekimlik yapmaya devam eden Erol V., Cem Türker Ö., Orhan G., Refik A., Şaban C. ve yenidoğan davasının tutuksuz sanıkları Semiha Y. ve Mustafa K. 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

Firari şüphelinin yakalandığı ortaya çıktı

Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, firari konumda olduğu ve Şafak Sağlık Grubu ortaklarından olduğu ortaya çıkan Cem Türker Öztürk'ün, geçtiğimiz günlerde yakalandığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Öztürk'ün sevk edildiği adli makamlarca, tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
title