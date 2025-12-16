Tüp mide ameliyatı olan genç kadının ölümünün ardından sıcak gelişme: Firari hastane ortağı tutuklandı

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde, hekimlik yapması yasak olmasına rağmen mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği ve 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şafak Sağlık Grubu ortaklarından firari Cem Türker Öztürk yakalanarak tutuklandı.

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Bağcılar TRG Hospitalist Hastanesi'nde, mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin 2 doktor hakkında iddianame hazırlanmış, Sanıklar Erol V. ve Volkan K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti, hazırlanan iddianame ise Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Öte yandan Erol V.'nin hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu öğrenilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yaptığı obezite ameliyatı sonrası Semanur Aydın'ın (25) ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında bebek ölümleriyle adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hekimlik yapmaya devam eden Erol V.'nin de aralarında bulunduğu soruşturmada fezleke düzenlenmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca düzenlenen fezlekede, meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında bebek ölümleriyle adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde hekimlik yapmaya devam eden Erol V., Cem Türker Ö., Orhan G., Refik A., Şaban C. ve yenidoğan davasının tutuksuz sanıkları Semiha Y. ve Mustafa K. 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

Firari şüphelinin yakalandığı ortaya çıktı

Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, firari konumda olduğu ve Şafak Sağlık Grubu ortaklarından olduğu ortaya çıkan Cem Türker Öztürk'ün, geçtiğimiz günlerde yakalandığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Öztürk'ün sevk edildiği adli makamlarca, tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL