Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye Kararına İtiraz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan yenidoğan çetesinin yargılandığı davada, 3 sanığın tahliye kararına itiraz edildi. Mahkeme, 16 sanığın tutukluluğuna devam kararı verdi ve duruşmayı erteledi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında mahkemenin, 3 sanığın tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada dün ara karar açıklanmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 5'inci duruşmanın 3'üncü gününde heyet, Sanıklar, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve hemşire Nigar Kubilay, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetmişti. 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Eylül tarihine ertelemişti.

Mahkemenin ara kararına Başsavcılıktan itiraz

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyetinin 3 sanığın tahliyesine yönelik açıkladığı ara karara itiraz etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız ismin hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.