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Yenidoğan Çetesi davasında sanık sayısı 61'e yükseldi, savunmalar alınıyor

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'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonun iddianamesi ana dava dosyasıyla birleştirilerek sanık sayısı 61'e yükseldi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık savunmaları alınmaya devam ediliyor.

'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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