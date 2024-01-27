Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan adayı Hamdemir'in irtibat bürosuna saldırı anı kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan adayı Hamdemir'in irtibat bürosuna saldırı anı kamerada

ANKARA - Yeniden Refah Partisi tarafından Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Refah Partisi Polatlı Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title