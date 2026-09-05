Qantas uçağında kuş çarpması paniği

Yeni Zelanda'dan havalanan bir yolcu uçağı, kuş çarpması sonucu motorundan alev yükselmesi üzerine başka bir havalimanına iniş yaptı.

Yeni Zelanda'nın Queenstown kasabasından Avustralya'nın Sydney kentine gitmek üzere havalanan Qantas Havayollarında ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kuş çarptı. Yaklaşık 160 yolcusu bulunan uçağın sol motoru alev aldı. Uçak, Christchurch Havalimanı'na iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçağın motor bölümünden alev çıktığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı