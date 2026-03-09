Yeni düzenleme kapsamında ceza yemek istemeyen sürücüler araçlarındaki standart dışı ses ve görüntü sistemlerini söktürmeye başladı

Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında mevzuata uymayan araç içi görüntü cihazlarına 21 bin lira ceza sonrası sürücüler araçlarındaki standart dışı multimedya ve ses sistemlerini söktürmeye başladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında, sürücünün görüş alanında bulunan ve mevzuata uygun olmayan görüntü cihazlarını araçta bulunduranlara 21 bin lira idari para cezası uygulanacak, araçlar ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Düzenlemenin ardından araç içi multimedya ve ses sistemi satışı yapan esnaf ve araçlarında multimedya ekran bulunan sürücüler mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"Trafik polisleri multimedya ekranın yasal olmadığını ve 21 bin lira para cezası olduğunu söyledi"

Multimedya ekran ve ses sistemi satışı yapmasına rağmen kendi aracındaki multimedya ekranını söktüğünü belirten Fatih Demirci, "Geçen akşam dükkanımı kapattıktan sonra trafik çevirmesine yakalandım. Aracımda ses sistemi ve multimedya ekran olduğu için ceza kesileceğini öğrendim. Polis ekiplerine esnaf olduğum içim multimedya ekranları müşterilerime tanıtım amaçlı kendi aracımda örnek olarak gösterdiğimi söyledim. Ceza kesmezseniz multimedya ekranı gider gitmez sökeceğimi belirttim. Ertesi gün dükkanıma geldiğimde aracımdaki ses sistemini ve multimedya ekranı söktüm. Trafik polisleri beni durdurduğunda aracımdaki ses sistemi ve multimedya ekranın yasal olmadığını, yeni düzenlemeye göre 21 bin lira para cezası ve aracımın 30 gün trafikten men olacağı söyledi" dedi.

"Multimedya ekran satmadığımız için para kazanma şansımız yok ve dükkan kapatma derecesine geldik"

Araç içi multimedya ve ses sistemlerine yönelik gelen cezalar sonrası iş yerinin kapatma noktasına geldiğini belirten Demirci, "Şu an çok yoğunluk var müşterilerimizin çoğu arayıp ne yapacaklarını soruyorlar. 3 gün önce aracına ekran taktığım müşterim arayıp, ceza yer miyim diye soruyor. Bu cezalar geldiğinden beri günde, 7-8 araçta ekran söküyoruz. Araçları olması gereken neyse ona çeviriyoruz. Yetkililerden bu konuya bir düzenleme yapmasını istiyoruz. Artık ciddi anlamda dükkan kapatacak dereceye geldik. Multimedya ekran satmadığımız için para kazanma şansımız yok ve dükkan kapatma derecesine geldik. Ses sistemini yüksek sesle dinleyip, gezen varsa bu kişiye ceza yazın ama arabamda bulunduruyorum diye ceza yemeyim" diye konuştu.

"Mağdur oldum, ne yapacağımı bilmiyorum"

Aracındaki ses sistemini ve multimedya ekranını söktürdüğü için mağdur olduğunu aktaran Yusuf Kızıl, "Aracıma iki hafta önce ekran taktırmıştım. Geri söktürdüm, pişman oldum gerçekten. Bunun için de bayağı da para ödedim. Mağdur oldum, ne yapacağımı bilmiyorum. Sanayiye giderken polis çevirmesine girdim. Polis ekipleri, araç içi ekranın yasak olduğunu söyledi. Mağduruz, elimizde kaldı malzemeler. Buradan da yetkililere sesleniyorum, bir an önce konunun düzeltilmesi için istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı