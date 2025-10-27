Haberler

Yeni trafik cezaları askıya alındı

Yeni trafik cezaları askıya alındı
Güncelleme:
Trafik cezalarını yeniden düzenleyen yasa teklifi geçici olarak askıya alındı. Geçtiğimiz hafta TBMM'de ele alınması beklenen düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

  • Trafik cezalarının artırılmasına yönelik yasa tasarısı askıya alındı.
  • Tasarıda, okul ve hastane önlerinde hız limiti aşımına göre 30, 60 veya 90 gün ehliyet iptali öngörülüyordu.
  • Bir yılda 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecekti.
  • Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacaktı.
  • Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL ve 30 gün trafikten men ile ehliyet iptali uygulanacaktı.
  • 5 yılda 2 kez ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecekti.

Trafikteki bir dizi ihlale ağır para cezası ve yaptırımlar getiren yasa tasarısı askıya alındı.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin geçtiğimiz hafta TBMM'de ele alınması bekleniyordu. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Tasarıya göre, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün boyunca ehliyetleri iptal olacaktı.

Tasarıda yer alan düzenlemelerin bir bölümü şöyleydi:

-Trafik cezalarına yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

-Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak. Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

-Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.

-Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

-Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
