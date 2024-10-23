Yeni Kaymakam Hacı Demirci'den Bağış Çağrısı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, göreve yeni başlaması dolayısı ile çiçek gönderecek olanlara bağış çağrısı yapıldı.

Sultandağı ilçesinde Hacı Demirci Kaymakamlık görevine başladı. Demirci, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesini istemedi. Demirci açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sultandağı Kaymakamı olarak göreve başlamam dolayısıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan kıymetli vatandaşlarımızın bu nazik ve ince düşünceleri dolayısıyla duyduğum memnuniyet ile birlikte kendilerine şükranlarımı sunar; çiçek göndermek yerine ülkemizin savunma sanayii hamlelerine destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının belirtilen hesap numarasına bağışta bulunmalarını rica ederim." - AFYONKARAHİSAR