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Yürek burkan hikâye ortaya çıktı: 10 gün önce evlenen genç, yardıma koşarken can verdi

Yürek burkan hikâye ortaya çıktı: 10 gün önce evlenen genç, yardıma koşarken can verdi
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Bursa Mudanya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isteyen 26 yaşındaki Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gencin henüz 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Gencin henüz 10 gün önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan (26) ise hiç tereddüt etmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü O.U., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan facianın ardından, Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni kurduğu yuvasında mutluluğunu yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir yaralıya yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi sevenlerini ve tüm Bursa'yı yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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