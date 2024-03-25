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Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat

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Sosyal medyada büyük ilgi çeken cin çıkarma seanslarına bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen görüntüde kendisine üç harflilerin musallat olduğunu düşünen kadın ve ona yardımcı olmaya çalışan bir adam görülüyor.

"YARIN GEL FLAŞ TV'DE İŞE BAŞLA"

En çok izlenenler arasına giren videonun altına "Kadın mı cinden kurtulmak istiyor yoksa cin mi kadından kurtulmak istiyor çözemedim", "Gazım olunca bende böyle oluyorum", "Yarın gel Flaş TV'de işe başla", "Bu cinler nedense hep belli bir kesimin içine giriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

yersen...

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