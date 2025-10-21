Haberler

Yeni Alınan Araçta Kan İhbarı Trafik Polisi'ni Alarm Durumuna Geçirdi

Yeni Alınan Araçta Kan İhbarı Trafik Polisi'ni Alarm Durumuna Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın beyaz bir otomobilde kan gördüğünü bildirmesi üzerine trafik polisleri alarma geçti. Yapılan incelemede, kan izlerinin yeni alınan araç için kesilen adağa ait olduğu anlaşıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın "Otomobilin her tarafında kan var" şeklindeki ihbarı, trafik polisini alarma geçirdi. Plakadan sahibine ulaşılan araçtaki izlerin, yeni alınan araç için kesilen adağın kanları olduğu anlaşıldı.

Manavgat'ta Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi. Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce polisi arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.