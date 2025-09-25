Haberler

Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
İstanbul Eyüpsultan'da 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar ertesi gün yeniden fenalaştı ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirerek tedavi altına alındığı olayla ilgili polis ve savcılık soruşturma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

İKİSİ DE HASTANE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
