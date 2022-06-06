Dükkanın camlarını kıran kadın, polisi bile tehdit etti! Arkasındaki sebep 'psikoz hastalığı' çıktı - Haberler

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Dükkanın camlarını kıran kadın, polisi bile tehdit etti! Arkasındaki sebep 'psikoz hastalığı' çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da bir künefecide yediği tatlının ücretini ödemeyen İsmet A. çalışanlarla tartışıp iş yerinin camlarını kırdı. Çağırılan polis ekiplerine de cep telefonunun çalındığını öne sürüp tehdit ve hakarette bulunan, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen İsmet A. hakkında 'mala zarar verme' ve 'hakaretten' adli işlem uygulandı. Öte yandan şahsın hastalığının 'organik olmayan psikoz' olduğu belirlendi.

Adana'da İsmet A. isimli kadın, Toros Caddesi'ndeki bir künefecide yediği tatlının iddiaya göre, ücretini ödemedi. Çalışanlar ödeme yapmasını söyleyince tartışma çıktı, İsmet A. iş yerinin camlarını kırdı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

"SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

İsmet A., gelen polislere cep telefonunun çalındığını öne sürüp hakaret etti. "Karakola gidelim" diyen polise İsmet A., "Beni mi tehdit ediyorsun? Telefonumun çalındığını söyleyip, ihbarda bulunuyorum. Benim üzerime geliyorsunuz. Sizi öldürürüm" dedi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

AKIL SAĞLIĞI BOZUK ÇIKTI

İsmet A.'nın, daha önce de aynı caddede bulunan başka bir iş yerlerinde yemek yiyip, parasını ödemediği ve çalışanlara saldırdığı öne sürüldü. 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'güveni kötüye kullanma' gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İsmet A.'nın bir süre önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, 'organik olmayan psikoz' teşhisi konduğu bildirildi. Polis merkezine götürülen İsmet A. hakkında 'mala zarar verme' ve 'hakaretten' adli işlem uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - 3. Sayfa

Seyhan 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Aksa:

yatırın hastaneye. kalsın orda.

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