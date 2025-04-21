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Yedek Sürücünün Dikkati, Otobüs Yangınını Önledi

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Antalya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, yedek sürücünün dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. 22 yolcu tahliye edilerek başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Yedek sürücünün dikkati otobüs yangınını önledi

ANTALYA - Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, yedek sürücünün dikkati sayesinde fark edilip büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi D400 karayolu Yukarı Kocayatak kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan İstanbul'a seyreden Hüseyin D. idaresindeki 34 GMU 639 plakalı Antalya Net firmasına ait yolcu otobüsünün motor kısmında, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanları fark eden yedek sürücü İsmail Y., durumu otobüs şoförüne bildirdi. Sürücü kavşakta yolun sağına çektiği araçtaki 22 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında otobüsün motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular, eşyalarıyla birlikte olay yerine gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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