Hatay'da Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı: 2 Yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil uçurumdan ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan ağaçlık alana uçarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi Kocadüz mevkii yayla yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Ağaçlık alanda hurdaya dönerek durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.