Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Dumlupınar Mahallesi, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai E.'nin kullandığı 06 BB 692 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e (84) çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı adam savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Genç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Genç'in, ilçenin Ilıca Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, görüntülerde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Genç'in savrulduğu görülmüştü. - ORDU