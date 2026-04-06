Mantar ararken kaybolan yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde mantar toplamak için gittiği bölgede kaybolan yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Göreli, kuzugöbeği mantarı toplamak için çıktığı arazide kayboldu. Sisli ve yağışlı havanın etkili olduğu bölgede havanın da kararmasıyla yönünü kaybeden yaşlı adam, telefonla eşini arayarak yardım istedi. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştığı belirlenen Göreli için yakınları ve jandarma ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sonucunda Mustafa Göreli bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı