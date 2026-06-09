Haberler

Muğla'da Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan Kalp Krizine Yenik Düştü

Muğla'da Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan Kalp Krizine Yenik Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 58 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Okulda düzenlenen törenin ardından Hisarardı Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (METEM) görev yapan 58 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Vefatıyla Yatağan eğitim camiasını derin üzüntüye boğan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan, görev yaptığı okulda düzenlenen töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hisarardı Mahallesi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı. Merhum öğretmen Ortan, öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Görev süresi boyunca öğrencilerimizin eğitimine, gelişimine ve sportif başarılarına önemli katkılar sunan kıymetli öğretmenimiz Hüseyin Ortan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı

Hepsi doktorun evinden çıktı! Balya balya para, ultrason cihazı...
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren tablo