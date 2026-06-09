Muğla'da Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan Kalp Krizine Yenik Düştü

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (METEM) görev yapan 58 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Vefatıyla Yatağan eğitim camiasını derin üzüntüye boğan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Ortan, görev yaptığı okulda düzenlenen töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hisarardı Mahallesi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı. Merhum öğretmen Ortan, öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Görev süresi boyunca öğrencilerimizin eğitimine, gelişimine ve sportif başarılarına önemli katkılar sunan kıymetli öğretmenimiz Hüseyin Ortan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı