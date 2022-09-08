Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu 3. Sayfa Haberleri Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep olduKOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşlı çiftin ocağın üstünde unuttuğu yağ tenceresi yangına sebep oldu. Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu KOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşlı çiftin ocağın üstünde unuttuğu yağ tenceresi yangına sebep oldu. Evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi Leyla Sokakta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oturan yaşlı çift, yemek yakmak için ocağa yağ tenceresi koydu. Bir süre sonra ocağı kapatmayı unutan yaşlı çift dışarı çıktı. Ocakta bırakılan yağ tenceresi sebebiyle kısa sürede yangın çıktı. Evin içerisinden çıkan dumanları gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Dursun Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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