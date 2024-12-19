Elektrik ve suyu kesilen 85 yaşındaki adama kaymakamlık sahip çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 85 yaşında prostat hastası olan Hicabi Altuntaş'ı 8 yıldır yalnız yaşadığı evinden çıkarmak isteyen ev sahibi önce evin elektriğini ve suyunu kesti. Altuntaş'ı mahkemeye veren ev sahibi mahkeme kararıyla ayın 15'inde çıkarma kararı alındığı öğrenildi.

"HASTAYIM BEN ZATEN"

Hasta olduğunu söyleyen Hicabi Altuntaş, "Ev sahibim beni evden çıkarmaya uğraşıyor durmadan. Ben burada yaşıyorum gördüğünüz yerde. Elektriği kestiler. Odunum yok kömürüm yok, prostatım ben bazen yatağa kaçırıyorum, bazen pantolonuma kaçırıyorum. Hastayım zaten. Gidemiyorum kime gidilecek kime ne yapılacak, bunlar beni istediği yere oynatıyorlar. Rahatlık istiyorum, yardımcı olsunlar bana odunum yok kömürüm yok. Ev sahibi hiç gelmiyor insan bir gelir konuşur" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN DEĞİL YARIM SAAT BURADA OTURULMAZ"

85 yaşındaki Hicabi Altuntaş'a yardım eden komşusu ise, "Ev sahibi onu evden çıkarmak istiyor. Ev sahibi ile bizzat muhtarlığa da haber verdik görüştük. Ev sahibi onu mahkemeye vermiş mahkeme kararı ile 15'inde çıkacaksın diyor. Bu kış vakti bu adam nereye gidecek" derken, başka bir komşusu, "Adamı bir huzurevine sığınma evine götürün. Bir gün değil yarım saat burada oturulmaz abi oturulacak gibi değil ki, adam zaten yaşlı kendine hizmet edemiyor" diye konuştu.

KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

Duruma ilişkin Sincan Kaymakamlığına ve polis ekiplerine haber verildi. Sincan Kaymakamlığı ve polis ekipleri yaşlı adamı, 1 günlük Valilik Misafirhanesine yerleştirildi.