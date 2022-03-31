Yaşlı adam parktaki bankta kanlar içinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı adam parktaki bankta kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaşlı adam parktaki bankta kanlar içinde bulundu

Eskişehir'deki bir parkta kanlar içinde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki bir parkta kanlar içinde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Porsuk Bulvarı üzerindeki bir parkta yaşlı vatandaş kanlar içinde bulundu. Banka oturmuş vaziyette bulunan 63 yaşındaki Y.S. isimli vatandaşın, elindeki bıçağı kalbini hedef alarak göğsüne sapladığı öğrenildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kanlar içindeki adama müdahale anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Yaşlı adam parktaki bankta kanlar içinde bulundu

Yaşlı adam parktaki bankta kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Banka, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title