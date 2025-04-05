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Yasal Sınırın 5 Katı Alkolle Direksiyona Geçen Sürücü Gözaltına Alındı

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Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü olarak direksiyon başında polis tarafından yakalanan sürücü, gazetecilerin üzerine yürüyerek 'Cezamı ödüyorum' savunması yaptı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, adli işlemler başlatıldı.

Alkollü yakalanan sürücüden "Cezamı ödüyorum" savunması

Yasal sınırın 5 katı alkollü olarak yakalanan sürücü "Esnafım" diyerek gazetecinin üzerine yürüdü

AKSARAY - Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkolle direksiyon başında polise yakalanan sürücü, "Esnafım ben, sen işini yapamazsın" diyerek gazetecinin üzerine yürüdü. Alkollü olduğunu hatırlatan gazeteciye, "Cezamı ödüyorum" savunması yapan sürücünün ehliyetine el konularak adli işlemler gereği gözaltına alındı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi hastane-otogar yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 AEB 644 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen S.D. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine alkol metreyle ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde sürücü yasal sınırın 5 katı olan 2.59 promil alkollü çıkarken, sürücü adli ve ceza işlemleri için polis otosu başına alındı. Burada işlemleri yapılan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince esnaf olduğunu belirterek gazetecilerin görüntü almasını engellemek istedi.

Basın mensuplarının alkollü araç kullanırken yakalandığını hatırlatması üzerine gazetecinin üzerine yürüyen S.D. isimli sürücü, "Ben esnafım, beni çekme. Sen ne işi yapıyorsun? Sen benim işimi yapamazsın. Alkollü araç kullanıyorsam ben cezamı ödüyorum. Sen yapamazsın" dedi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken ehliyetine polis ekiplerince el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Alkollü sürücü olay yerine gelen asayiş ekiplerince üst aramasının ardından gözaltına alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasal Sınırın 5 Katı Alkolle Direksiyona Geçen Sürücü Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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