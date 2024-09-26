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Yasak Aşk Cinayetinde Şok Gelişme: Kapaklı'da Kalp Krizi Olarak Bildirilen Ölüm, Cinayet Çıktı

Yasak Aşk Cinayetinde Şok Gelişme: Kapaklı'da Kalp Krizi Olarak Bildirilen Ölüm, Cinayet Çıktı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte kocasını boğarak öldüren kadın, cinayet itirafında bulundu. Şerafettin Sezer'in ölümü başlangıçta kalp krizi olarak değerlendirilmişti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilk başta kalp krizi olarak bildirilen ölüm, polis incelemesi sonrası cinayet olduğu belirlendi. Bir kadının yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte, eşi Şerafettin Sezer'i telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü iddia edildi.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan ve ilk başta şüpheli bir ölüm olarak görülen olayın ardında, yasak aşk iddiasıyla işlenen korkunç bir cinayet çıktı. Z.S. (38), eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini iddia ederken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu bu ölümün ardında bambaşka bir iddia ortaya çıktı.

İddiaya göre, öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından, eşi Z.S, yasak aşk yaşadığı iddia edilen U.G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu. Hain planda Sezer, telefon kablosu ile boğazı sıkılarak öldürüldü. Daha sonra U.G. ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Zeynep Sezer, gece saat 23.00 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu Şerafettin Sezer'in boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Polis hızla harekete geçti, gerçek ortaya çıktı

Şerafettin Sezer'in ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, cinayete kurban gittiğini belirleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bildirdi. Özel ekip tarafından sabaha kadar süren sorgulamalarda Z.S. ve U.G.'nin cinayetin detaylarını itiraf ettikleri öğrenildi. Yapılan incelemede Z.S.'nin cinayetin ardından sosyal medya hesabını kapattığı da ortaya çıktı.

Sorguları devam ediyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin telefon trafiğini de inceleyerek yasak aşk cinayetinin perde arkasını çözdü. Gözaltına alınan Z.S. ve U.G.'nin sorguları devam ederken, Şerafettin Sezer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden Şerafettin Sezer'in yakınları ise cinayeti normal ölüm sanarak 11 saat önce sosyal medya hesaplarından, "Ailemizin sevilen simalarından Şerafettin Sezer, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakiben Kapaklı Bahçelievler Gazi Osman Paşa Camii'nde kılınarak defin edilecektir. Allah rahmet etsin" sözleriyle duyurdular.

Şerafettin Sezer, dün ikindi namazını müteakip Kapaklı Bahçelievler Gazi Osman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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