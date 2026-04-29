Yasa dışı bahis operasyonu: IBAN kullandıran 3 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, IBAN hesaplarını kullandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonlarında para transferi için kendi adlarına kayıtlı IBAN hesaplarını kullandırdıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "yasa dışı bahis" suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı