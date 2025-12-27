Haberler

Yüksekova'da boynuzlu baykuş tedavi altına alındı
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Boynuzlu Baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Boynuzlu Baykuş tedavi altına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yüksekova Efeler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından garaj bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Boynuzlu Baykuş yaralı halde bulundu. Muhafaza altına alınan yaralı baykuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisinin ardından Boynuzlu Baykuşun yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
