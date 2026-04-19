Yapay gölette mahsur kalan tilkiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapay sulama göletinde mahsur kalan bir tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden ekip, tilkiyi suya girerek merdivenlere yönlendirdi ve özgürlüğüne kavuşturdu.

Şanlıurfa'da yapay gölette mahsur kalan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bozova ilçesine bağlı Karaca Mahallesi Yoluboyunsuz Küme Evleri bölgesinde yaşandı. Yapay sulama göletinde mahsur kalan tilkiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibindeki bir personel, suya girerek yapay göletin ortasında bulunan alana sığınan tilkiyi uzatılan merdivenlere doğru yönlendirdi. İtfaiye personeli tilkinin tırmanması için sopayla suya vurarak ilerlemesini sağladı. Bitkin düştüğü gözlenen tilki, merdivenden güçlükle tırmanarak özgürlüğüne kavuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık