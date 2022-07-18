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Son Dakika | Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi Havadan ve karadan müdahale edildi, korkulan olmadıGAZİANTEP Gaziantep'te Burç Orman'ında çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi

Havadan ve karadan müdahale edildi, korkulan olmadı

GAZİANTEP Gaziantep'te Burç Orman'ında çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterlerin yangına havadan müdahalesi yangının Gaziantep Üniversitesi ile Hayvanat Bahçesine sıçramasını önledi.

Gaziantep'te Burç Orman'ının Gaziantep Üniversitesi kampüsü yakınların çıkan orman yangınının söndürülesinde Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi büyük rol oynadı. Yangın ihbarının alınmasının ardından harekete geçen ekipler, ihbardan 7 dakika sonra yangına ilk müdahaleyi yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle hızlı şekilde koordine olan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarına süratle başladı.

Karadan ve havadan müdahale

Sahadaki ekiplerin koordinesi olmasıyla çembere alınan alevler ekiplerin hummalı çalışması sonucu kıstırıldı. Orman Genel Müdürlüğüne ait Adana'daki 3 uçak ile helikopterinde sahadaki ekiplere havadan destek vermesi alevlerin gücünü büyük ölçüde kırdı. Bölgede rüzgarın etkili olmaması ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi yangının kısa sürede kontrol alınmasını sağladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, yangının hem Gaziantep Üniversitesi Kampüsüne hem de Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki yapılara sıçramasını önledi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken yangında 15 hektarlık bir alan küle döndü.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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