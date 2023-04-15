Yan yatan tanker Seyitgazi yolunu kapattı

Eskişehir'de tankerin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde S.Y.'in kullandığı tanker direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilerek, yan yattı. Kazadan dolayı yol belli bir süre trafiğe kapandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapanan yol trafiğe açılırken, kazada sürücü ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR