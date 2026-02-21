Haberler

Rusya'da Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı
Güncelleme:
Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde bulunan Mi-8 helikopteri, Panayevsk-Yar-Sale rotasında sert bir iniş yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı yaralılar olduğu bildirildi. Savcılık soruşturma başlattı.

Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Bölgesinde 10 kişinin bulunduğu Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı.

Rusya'da Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde Yamal Havayollarına ait Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı. Panayevsk-Yar-Sale rotasındaki helikopterde 3 mürettebat üyesi ve 7 yolcunun bulunduğu belirtildi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, can kaybı yaşanmadığı, yaralananlar olduğu öğrenildi. Helikopterde hasar meydana geldiği görüldü. Ural Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - URAL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
