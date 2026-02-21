Rusya'da Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı

Rusya'ya bağlı Yamalo-Nenets Özerk Bölgesinde 10 kişinin bulunduğu Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı.

Rusya'da Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde Yamal Havayollarına ait Mi-8 helikopteri sert iniş yaptı. Panayevsk-Yar-Sale rotasındaki helikopterde 3 mürettebat üyesi ve 7 yolcunun bulunduğu belirtildi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, can kaybı yaşanmadığı, yaralananlar olduğu öğrenildi. Helikopterde hasar meydana geldiği görüldü. Ural Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - URAL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı