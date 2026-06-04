Tofaş aracın motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, sürücü ve bir market çalışanının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Pazaraşağı Mahallesi Turğut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,32 YL 741 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü N.Ş., aracını bir zincir marketin önüne çekip alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Bu esnada market çalışanı S.Ö. de, marketteki yangın tüpüyle sürücünün yardımına koştu. Yapılan müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç üzerinde gerekli kontrolleri yaparak güvenlik önlemi aldı. Yangında motor kısmında maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı