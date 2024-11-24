Yalvaç'ta Lise Öğrencisi Pencereden Düşerek Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir lise öğrencisi, kar yağışını izlemek için çıktığı pencerenin kenarından dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.

Olay, gece saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Yalvaç Uygulama Oteli'nde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama otelinde konaklayan lise öğrencisi E.A., yoğun kar yağışını izlemek için pencereye çıktı. Bir süre pencere kenarında duran E.A., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden alınan bilgilere göre, E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA