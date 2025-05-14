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Yalova-İzmit Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yalova-İzmit Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yalova-İzmit kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkisinde Yalova istikametine giden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller ile 35 V 5190 plakalı minibüs birbirine girdi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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