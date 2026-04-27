Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum Adliyesi'nde 'tanık' sıfatıyla ifade veriyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku dosyası çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum Adliyesi'ne gelen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in tanık sıfatıyla ifade işlemlerine başlandı.

2020 yılında Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı. Soruşturma çerçevesinde; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o yıllarda ilde görev yapan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. 11 kişi Tunceli'de, Tuncay Sonel ise halen Erzurum Aziziye 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuluyor.

Gülistan Doku dosyasında soruşturma ve incelemeler devam ederken yeni gelişmeler de yaşanıyor. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Erzurum'a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Yılmaz Delen'in ifade işlemlerine başlandı.

Gülistan Doku soruşturması 2 ilin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ortaklaşa yürütülüyor ve koordine ediliyor. Birisi olayların cereyan ettiği Tunceli, diğeri ise yasal mevzuatlardan dolayı Tuncay Sonel'in yargılandığı Erzurum. Halen Erzurum'da tutuklu olarak bulunan Tuncay Sonel ilgili soruşturmayı sürdüren Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması ve gerekli tebligatın ardından Erzurum'a gelen Yılmaz Delen'in ifade sürecine bu sabah başlandığı öğrenildi. Tunceli'de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, 23 Ocak 2026'da Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı. - ERZURUM

