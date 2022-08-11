Yalova haber... Yalova'da otomobil ile kamyonnet çarpıştı: 3 yaralı Yalova yerel haberi | Yalova'da otomobil ile kamyonnet çarpıştı: 3 yaralı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yalova'da otomobil ile kamyonnet çarpıştı: 3 yaralı YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Yalova istikametinde ilerleyen 34 TM 2851 plakalı otomobil Çınarcık ilçe merkezi sapağına dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen 77 EA 575 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan Nafiye Şifa Şimşek, Nurgül Şimşek ve Sümeyye Şimşek olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. (HÖ-ERH-DK-Y) 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Harun Öztürk Çınarcık Yalova 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yalova haber... Yalova'da otomobil ile kamyonnet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.