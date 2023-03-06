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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken 7,40 gram metamfetamin ve 112 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken 7,40 gram metamfetamin ve 112 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmaları çerçevesinde Altınova ilçesinde H.A'nin üst aramasında 7,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Araştırmanın genişletilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.A. adlı şahsın Çavuşçiftliği köyünde A.D. ve M.E.B ile birlikte ikamet ettiği evde yapılan aramada 112 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Haberler

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