Yalova'da uyuşturucu imalatı yapılan evde operasyon düzenlendi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde köyündeki evde uyuşturucu imal eden şüpheliyle birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın Çiftlikköy ilçesi Laledere Köyünde bulunan evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan kararla şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evdeki aramada insanlarda halüsinasyon etkisi gösteren ve halk arasında sihirli mantar olarak da bilinen uyuşturucu madde kapsamındaki "psilocybin magic mushroom" bitkisinden kurutulmuş halde 500 gram, 22 kök skunk bitkisi, 110 gram kurutulmuş skunk, 40 gram likit esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca şarjörü ve 51 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan F.A'nın, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.