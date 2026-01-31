Haberler

Yalova'da kontrolden çıkan pikap denize uçtu: 1 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan pikap denize uçtu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir pikap denize uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ekipler aracı çıkardı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yoldan çıkarak deniz uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karpuzdere Mahallesi Vali Akı Caddesi Çınarcık istikametinde seyreden 34 FB 9405 plakalı pikabın sürücüsü Emirhan Algan bir anlık gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki denize doğru uçtu. Araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta bulunan yolcu K.A ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denize düşen araç çekici ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var